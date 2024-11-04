«Не можем принять беспредел»: Оппозиция Молдавии оспорит результаты выборов в Конституционном суде
Шор: Оппозиция Молдавии намерена оспорить победу Санду в Конституционном суде
Глава оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор готов оспорить решение о победе Майи Санду на президентских выборах в Конституционном суде. По его словам, избранная глава государства начнёт узурпировать власть в случае выступления на пост президента.
«Мы будем оспаривать решения ЦИК в Конституционном суде. Мы будем бороться, потому что не можем принять того беспредела, который устроила захватившая в стране власть западная группировка сил», — сказал Шор в интервью телеканалу «Россия-24».
Напомним, что второй тур выборов президента в Молдавии состоялся в воскресенье, 3 ноября. Сегодня стало известно, что после обработки 100% протоколов выиграла нынешний лидер страны Майя Санду с результатом 55,33% голосов избирателей. Её главный противник бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67% голосов. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), от которой выдвигался Стояногло, уже заявила о непризнании результатов выборов.
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