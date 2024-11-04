«Не можем принять беспредел»: Оппозиция Молдавии оспорит результаты выборов в Конституционном суде

Глава оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор готов оспорить решение о победе Майи Санду на президентских выборах в Конституционном суде. По его словам, избранная глава государства начнёт узурпировать власть в случае выступления на пост президента.

«Мы будем оспаривать решения ЦИК в Конституционном суде. Мы будем бороться, потому что не можем принять того беспредела, который устроила захватившая в стране власть западная группировка сил», — сказал Шор в интервью телеканалу «Россия-24».