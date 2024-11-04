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4 ноября, 13:13

«Не можем принять беспредел»: Оппозиция Молдавии оспорит результаты выборов в Конституционном суде

Шор: Оппозиция Молдавии намерена оспорить победу Санду в Конституционном суде

Глава оппозиционного блока «Победа» в Молдавии Илан Шор готов оспорить решение о победе Майи Санду на президентских выборах в Конституционном суде. По его словам, избранная глава государства начнёт узурпировать власть в случае выступления на пост президента.

«Мы будем оспаривать решения ЦИК в Конституционном суде. Мы будем бороться, потому что не можем принять того беспредела, который устроила захватившая в стране власть западная группировка сил», — сказал Шор в интервью телеканалу «Россия-24».

Напомним, что второй тур выборов президента в Молдавии состоялся в воскресенье, 3 ноября. Сегодня стало известно, что после обработки 100% протоколов выиграла нынешний лидер страны Майя Санду с результатом 55,33% голосов избирателей. Её главный противник бывший генпрокурор Александр Стояногло получил 44,67% голосов. Партия социалистов Молдавии (ПСРМ), от которой выдвигался Стояногло, уже заявила о непризнании результатов выборов.

ЦИК Молдавии умолчал о нехватке бюллетеней и перекрытии моста в день выборов
ЦИК Молдавии умолчал о нехватке бюллетеней и перекрытии моста в день выборов
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Shutterstock / FOTODOM / Ducu Rodionoff

Полина Никифорова
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