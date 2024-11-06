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6 ноября, 00:28

В Джорджии бездоказательно обвинили Россию в минировании участков на выборах

Госсекретарь Джорджии обвинил Россию в якобы угрозах выборам США в его штате

На выборах в Джорджии пять избирательных участков получили ложные сообщения о минировании, сообщает CNN. Госсекретарь штата Брэд Раффенспергер заявил, что угрозы могли исходить из России, однако не предоставил никаких доказательств в подтверждение своих слов.

«Мы слышали некоторые угрозы минирования российского происхождения. Я не знаю, как описать, что это реально, — мы так не думаем, но в интересах общественной безопасности мы всегда это проверяем, и мы просто продолжим быть очень ответственными, когда услышим о таких вещах», — цитирует CNN заявление Раффенспергера.

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Напомним, президентские выборы в США стартовали 5 ноября. Ранее сообщалось, что сотрудники избирательных комиссий страны сталкиваются с множеством угроз, что вынуждает правоохранительные органы направлять значительные ресурсы на обеспечение безопасности. Тем временем в Нэшвилле арестовали неонациста, который планировал теракт на электростанции в преддверии выборов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Анатолий Цейко
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