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5 ноября, 05:02

Неонацист планировал теракт на электростанции в США перед выборами

ФБР арестовало жителя США за планирование подрыва электростанции в Нэшвилле

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 24-летнего Скайлера Филиппи, последователя неонацистской идеологии превосходства белой расы, по обвинению в планировании подрыва электростанции в Нэшвилле. Об этом сообщило Министерство юстиции США, отметив, что преступнику теперь грозит пожизненное заключение.

Заместитель генерального прокурора США Лиза Монако заявила, что Филиппи «планировал атаковать электросеть Нэшвилла с помощью беспилотника, оснащённого взрывным устройством». Благодаря своевременным действиям ФБР его замысел был предотвращён.

Сотрудники ФБР несколько месяцев следили за Филиппи и под прикрытием сопровождали его при покупке материалов для создания самодельной бомбы. О его намерениях стало известно от осведомлённых источников. Арест состоялся незадолго до того, как Филиппи должен был запустить дрон для осуществления атаки.

Отмечается, что накануне, 2 ноября, Филиппи участвовал в обрядах, включавших чтение скандинавских молитв и обсуждение бога Одина.

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Не так давно теракт произошёл возле здания аэрокосмической компании TUSAŞ в Анкаре. Неизвестные открыли стрельбу, устроили не менее двух взрывов и взяли заложников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dzelat

Анатолий Цейко
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