Неонацист планировал теракт на электростанции в США перед выборами

Федеральное бюро расследований (ФБР) арестовало 24-летнего Скайлера Филиппи, последователя неонацистской идеологии превосходства белой расы, по обвинению в планировании подрыва электростанции в Нэшвилле. Об этом сообщило Министерство юстиции США, отметив, что преступнику теперь грозит пожизненное заключение.

Сотрудники ФБР несколько месяцев следили за Филиппи и под прикрытием сопровождали его при покупке материалов для создания самодельной бомбы. О его намерениях стало известно от осведомлённых источников. Арест состоялся незадолго до того, как Филиппи должен был запустить дрон для осуществления атаки.