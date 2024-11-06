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6 ноября, 02:31

Первые экзит-полы показали уровни поддержки Трампа и Харрис

Опрос: Харрис поддерживают 48% респондентов, Трампа — 46%

Опубликованы данные первых экзит-полов на выборах президента США, которые есть в распоряжении Reuters. Согласно опросу компании Edison Research, поддержка кандидата от республиканцев Дональда Трампа снизилась на два процентных пункта с 2020 года и сейчас составляет 46%.

Что касается его соперницы от демократов и действующего вице-президента Камалы Харрис, то её поддерживают 48% опрошенных. Это ниже результата президента США Джо Байдена в 2020 году.

Также известно, что большую часть (53%) голосующих составляют женщины. Число избирателей без высшего образования, которые в основном поддерживают Трампа, составляет 57%.

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Напомним, выборы президента США начались 5 ноября. От демократов кандидатом выступает Камала Харрис, её соперник — республиканец Дональд Трамп. Избирательные участки в Индиане и Кентукки уже закрылись, там со значительным отрывом лидирует Трамп. Опросы показывают, что Трамп опережает Харрис в большинстве колеблющихся штатов. Общие предварительные итоги станут известны 6 ноября.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Оксана Попова
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