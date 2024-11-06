Первые экзит-полы показали уровни поддержки Трампа и Харрис

Опубликованы данные первых экзит-полов на выборах президента США, которые есть в распоряжении Reuters. Согласно опросу компании Edison Research, поддержка кандидата от республиканцев Дональда Трампа снизилась на два процентных пункта с 2020 года и сейчас составляет 46%.

Что касается его соперницы от демократов и действующего вице-президента Камалы Харрис, то её поддерживают 48% опрошенных. Это ниже результата президента США Джо Байдена в 2020 году.