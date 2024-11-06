Эмоциональный «разговор» Харрис с избирателем оказался позорной инсценировкой

Кандидат в президенты США Камала Харрис оказалась в центре обсуждений после визита в штаб-квартиру Демократической партии в день выборов, где её заподозрили в инсценировке телефонного звонка. Как сообщает New York Post, во время своего выступления перед персоналом она якобы получила звонок от службы мобильного банкинга.

В разговоре Харрис спросила у собеседника, проголосовал ли он, и, видимо, услышав утвердительный ответ, эмоционально поблагодарила его, вызвав аплодисменты в зале. Однако затем она повернула экран телефона к аудитории, и зрители заметили, что на устройстве было не приложение для звонка, а камера.

Когда Харрис повернула экран телефона к аудитории, на устройстве было не приложение для звонка, а камера. Видео © X / MrReeKilla

«Когда зал взорвался аплодисментами, Харрис повернула телефон так, чтобы человек на другом конце провода мог лучше слышать аплодисменты. Однако, судя по всему, Харрис на самом деле использовала приложение камеры на iPhone, а не разговаривала по телефону», — отметили в NYP.