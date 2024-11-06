В Милуоки из-за ошибки пересчитают 31 тысячу голосов

Из-за ошибки машин для голосования избирательная комиссия города Милуоки в штате Висконсин приняла решение пересчитать около 31 тысячи бюллетеней на президентских выборах, сообщает NBC News. По информации телеканала, пересчёт потребуется из-за обнаруженных проблем с герметичностью 13 машин, использовавшихся для подсчёта голосов.

Как сообщается, решение о пересчёте было принято после консультаций с представителями обеих партий — Республиканской и Демократической, чтобы избежать ошибок и обеспечить точность итогов. Избирательный центр Милуоки планирует перезагрузить машины и заново обработать все бюллетени.