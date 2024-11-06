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6 ноября, 02:08

В Милуоки из-за ошибки пересчитают 31 тысячу голосов

NBC: Избирком Милуоки пересчитает 31 тысячу бюллетеней из-за ошибки машин

Из-за ошибки машин для голосования избирательная комиссия города Милуоки в штате Висконсин приняла решение пересчитать около 31 тысячи бюллетеней на президентских выборах, сообщает NBC News. По информации телеканала, пересчёт потребуется из-за обнаруженных проблем с герметичностью 13 машин, использовавшихся для подсчёта голосов.

Как сообщается, решение о пересчёте было принято после консультаций с представителями обеих партий — Республиканской и Демократической, чтобы избежать ошибок и обеспечить точность итогов. Избирательный центр Милуоки планирует перезагрузить машины и заново обработать все бюллетени.

Опросы показали лидера выборов в США в колеблющихся штатах
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Напомним, президентские выборы в США стартовали 5 ноября. За президентское кресло борются вице-президент Камала Харрис от Демократической партии и экс-президент Дональд Трамп от республиканцев. Некоторые избирательные участки уже закрылись, там лидирует бывший хозяин Белого дома. Кстати, о ненадежности машин для голосования ранее заявлял Илон Маск.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / AYO Production

Анатолий Цейко
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