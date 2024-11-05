«Ужасно ненадёжные»: Маск раскритиковал американские машины для голосования
Илон Маск заявил, что машины для голосования в США «ужасно ненадёжные»
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Миллиардер и американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность состоянием машин для голосования на выборах президента США, заявив, что они «ужасно ненадёжные». Такой комментарий он оставил на своей странице в соцсети X, реагируя на сообщение о сбоях в работе этих устройств в штате Пенсильвания.
«Эти машины для голосования ужасно ненадёжные», — кратко отметил бизнесмен.
Напомним, президентские выборы в США стартовали сегодня, 5 ноября. Илон Маск поддерживает кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Он также уверен, что победа Камалы Харрис приведёт к власти марионеточный режим сторонников войны