«Ужасно ненадёжные»: Маск раскритиковал американские машины для голосования

Миллиардер и американский предприниматель Илон Маск выразил обеспокоенность состоянием машин для голосования на выборах президента США, заявив, что они «ужасно ненадёжные». Такой комментарий он оставил на своей странице в соцсети X, реагируя на сообщение о сбоях в работе этих устройств в штате Пенсильвания.