Илон Маск дал Трампу ещё $75 миллионов на президентскую битву с Харрис
The Hill: Илон Маск перевёл $75 миллионов за квартал в поддержку кампании Трампа
Дональд Трамп и Илон Маск в Пенсильвании. Обложка © ТАСС / АР / Julia Demaree Nikhinson
Миллиардер Илон Маск пожертвовал политической кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа 75 миллионов долларов за три месяца. Об этом сообщает издание The Hill.
Судя по отчёту Федеральной избирательной комиссии США, предприниматель отправил эти деньги на счёт политической организации PAC America, поддерживающей кандидатуру Трампа. Агентство The Washington Post заявляет, что это является «самой амбициозной независимой операцией по привлечению избирателей для кандидата-республиканца в последние недели кампании».
Напомним, Илон Маск не только является ярым сподвижником Дональда Трампа, но и одним из главных спонсоров Республиканской партии США: владелец соцсети X на протяжении нескольких лет отправлял на счета фракции целые состояния. Маск неоднократно предрекал Штатам трагедии в случае победы оппонентки республиканца Камалы Харрис на выборах. Он уверен, лидерство демократки уничтожит конституцию страны, приведёт к массовому голоду, а также спровоцирует в стране волну репрессий. Недавно бизнесмен станцевал на выступлении Трампа.