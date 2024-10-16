Илон Маск дал Трампу ещё $75 миллионов на президентскую битву с Харрис

Миллиардер Илон Маск пожертвовал политической кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа 75 миллионов долларов за три месяца. Об этом сообщает издание The Hill.

Судя по отчёту Федеральной избирательной комиссии США, предприниматель отправил эти деньги на счёт политической организации PAC America, поддерживающей кандидатуру Трампа. Агентство The Washington Post заявляет, что это является «самой амбициозной независимой операцией по привлечению избирателей для кандидата-республиканца в последние недели кампании».