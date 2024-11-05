Илон Маск: Победа Харрис приведёт к власти марионеточный режим сторонников войны

Известный предприниматель Илон Маск высказал мнение, что сторонники международных конфликтов в руководстве США могут стремиться к установлению марионеточного режима под руководством Камалы Харрис, если она победит на выборах президента от Демократической партии. Маск сделал это заявление во время интервью с американским телеведущим Джо Роганом.

«Войны подогревают те, кто желает видеть марионеточный режим Камалы [Харрис], так как это приведёт к большему числу военных конфликтов», — отметил Маск.

Он также добавил, что те, кто поддерживает кандидатуру Харрис, «извлекают выгоду из войн» и охарактеризовал эту ситуацию как абсурдную. По его словам, у сторонников войны также есть ненависть к кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

Ранее Маск утверждал, что «кукловоды» заменили текущего президента США Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве кандидата на выборах от Демократической партии, сохраняя контроль над ситуацией.