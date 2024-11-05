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5 ноября, 08:01

Илон Маск: Победа Харрис приведёт к власти марионеточный режим сторонников войны

Известный предприниматель Илон Маск высказал мнение, что сторонники международных конфликтов в руководстве США могут стремиться к установлению марионеточного режима под руководством Камалы Харрис, если она победит на выборах президента от Демократической партии. Маск сделал это заявление во время интервью с американским телеведущим Джо Роганом.

«Войны подогревают те, кто желает видеть марионеточный режим Камалы [Харрис], так как это приведёт к большему числу военных конфликтов», — отметил Маск.

Он также добавил, что те, кто поддерживает кандидатуру Харрис, «извлекают выгоду из войн» и охарактеризовал эту ситуацию как абсурдную. По его словам, у сторонников войны также есть ненависть к кандидату от Республиканской партии Дональду Трампу.

Ранее Маск утверждал, что «кукловоды» заменили текущего президента США Джо Байдена на Камалу Харрис в качестве кандидата на выборах от Демократической партии, сохраняя контроль над ситуацией.

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Всеобщие выборы в США пройдут 5 ноября. В борьбе за пост президента участвуют Дональд Трамп и Камала Харрис. Трамп был 45-м президентом США и находился на посту с 2017 по 2021 год, тогда как Харрис занимает должность вице-президента с января 2021 года.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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