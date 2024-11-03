«Это дико!»: Илон Маск раскритиковал власти США после убийства домашней белки

В США разгорелся скандал из-за убийства домашней белки. Грызуна по кличке Арахис изъяли у хозяина, проживающего в демократическом штате Нью-Йорк. Сотрудники департамента охраны усыпили зверька, сославшись на профилактику бешенства, тем самым вызвав шквал возмущений. По этому поводу высказался даже Илон Маск на личной странице в соцсети X.

В США разразился скандал после усыпления известной в Сети белки по кличке Арахис. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / peanut_the_squirrel12

Хозяин белки по кличке Арахис ввёл её аккаунт в социальных сетях, публикуя забавные видеоролики и фотографии. На него подписано по меньше мере полмиллиона человек. Необычным питомцем американец обзавёлся после того, как его мать-белку сбила машина. Чиновники настаивали на том, что местный житель нарушил закон о запрете изъятия животных из дикой природы. У мужчины ранее также забрали енота — обоих зверей потом усыпили.

Илон Маск, поддержавший республиканца Дональда Трампа на президентских выборах, заявил, что «правительство — бездумная и бессердечная машина для убийств».