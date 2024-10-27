Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 октября, 12:40

У кота-толстяка Крошика были опухоли в селезёнке и метастазы в лёгких

Изначально Крошик весил 17 кг. Фото © VK / Приют Матроскин Пермь

Изначально Крошик весил 17 кг. Фото © VK / Приют Матроскин Пермь

Точная причина смерти пермского кота Крошика, страдавшего от ожирения, будет известна только на следующей неделе. Об этом заявила «Газете.ru» владелица приюта для кошек «Матроскин» Галина.

В настоящий момент трудно сказать, что именно привело к гибели животного. Кроме лишнего веса у него нашли несколько опухолей. Последние два дня Крошик начал задыхаться и лежал в кислородной камере.

«К сожалению, истинные причины [смерти] мы пока не знаем. Но благодаря тому, что он смог похудеть на три килограмма, датчики УЗИ сработали, и врачи смогли разглядеть множественные опухоли в селезёнке, не исключают также метастазы в лёгких», — поделилась деталями Галина.

Кот-пухляш Крошик сбросил ещё 400 граммов, но пока не реагирует на игрушки — он их никогда не видел
Кот-пухляш Крошик сбросил ещё 400 граммов, но пока не реагирует на игрушки — он их никогда не видел

Она добавила, что до трагедии у котика были нормальные анализы. Он не отказывался от еды и двигался. Ничто не указывало на серьёзные проблемы со здоровьем. Его смерть стала большим шоком для сотрудников реабилитационного центра. Экспертиза, которая установит точную причину гибели Крошика, начнётся в понедельник, 28 октября. Заключение будет готово в течение пяти дней.

Напомним, Крошика с очень большой массой тела нашли в подвале пермской больницы. Санитарки раскормили его до такой степени, что он не мог встать на лапы. Позже кота перевезли в реабилитационный центр, где ему давали обезжиренный корм и водили по водной беговой дорожке, чтобы помочь сбросить вес. Для поддержания стабильного состояния здоровья, Крошику нужно было скинуть целых 10 кг. Он начал стремительно терять вес: пушистик начал самостоятельно ходить и даже впервые смог запрыгнуть на пуфик после похудения. Однако накануне кот внезапно начал задыхаться, из-за чего был в экстренном порядке госпитализирован в ветклинику. В ходе УЗИ врачи поставили предварительный диагноз — потенциальное новообразование в брюшине. В ночь на 27 октября животное скончалось на руках у ветеринаров. Ему было около 15 лет.

Алёна Зиновьева
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Пермский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar