У кота-толстяка Крошика были опухоли в селезёнке и метастазы в лёгких

Точная причина смерти пермского кота Крошика, страдавшего от ожирения, будет известна только на следующей неделе. Об этом заявила «Газете.ru» владелица приюта для кошек «Матроскин» Галина.

В настоящий момент трудно сказать, что именно привело к гибели животного. Кроме лишнего веса у него нашли несколько опухолей. Последние два дня Крошик начал задыхаться и лежал в кислородной камере.

«К сожалению, истинные причины [смерти] мы пока не знаем. Но благодаря тому, что он смог похудеть на три килограмма, датчики УЗИ сработали, и врачи смогли разглядеть множественные опухоли в селезёнке, не исключают также метастазы в лёгких», — поделилась деталями Галина.