У кота-толстяка Крошика были опухоли в селезёнке и метастазы в лёгких
Изначально Крошик весил 17 кг. Фото © VK / Приют Матроскин Пермь
Точная причина смерти пермского кота Крошика, страдавшего от ожирения, будет известна только на следующей неделе. Об этом заявила «Газете.ru» владелица приюта для кошек «Матроскин» Галина.
В настоящий момент трудно сказать, что именно привело к гибели животного. Кроме лишнего веса у него нашли несколько опухолей. Последние два дня Крошик начал задыхаться и лежал в кислородной камере.
«К сожалению, истинные причины [смерти] мы пока не знаем. Но благодаря тому, что он смог похудеть на три килограмма, датчики УЗИ сработали, и врачи смогли разглядеть множественные опухоли в селезёнке, не исключают также метастазы в лёгких», — поделилась деталями Галина.
Она добавила, что до трагедии у котика были нормальные анализы. Он не отказывался от еды и двигался. Ничто не указывало на серьёзные проблемы со здоровьем. Его смерть стала большим шоком для сотрудников реабилитационного центра. Экспертиза, которая установит точную причину гибели Крошика, начнётся в понедельник, 28 октября. Заключение будет готово в течение пяти дней.
Напомним, Крошика с очень большой массой тела нашли в подвале пермской больницы. Санитарки раскормили его до такой степени, что он не мог встать на лапы. Позже кота перевезли в реабилитационный центр, где ему давали обезжиренный корм и водили по водной беговой дорожке, чтобы помочь сбросить вес. Для поддержания стабильного состояния здоровья, Крошику нужно было скинуть целых 10 кг. Он начал стремительно терять вес: пушистик начал самостоятельно ходить и даже впервые смог запрыгнуть на пуфик после похудения. Однако накануне кот внезапно начал задыхаться, из-за чего был в экстренном порядке госпитализирован в ветклинику. В ходе УЗИ врачи поставили предварительный диагноз — потенциальное новообразование в брюшине. В ночь на 27 октября животное скончалось на руках у ветеринаров. Ему было около 15 лет.