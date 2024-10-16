Кот-пухляш Крошик сбросил ещё 400 граммов, но пока не реагирует на игрушки — он их никогда не видел
Весивший 17 кг пермский кот Крошик сбросил ещё 400 граммов и похудел до 14,4 кг
Кот Крошик. Обложка © VK / «Кот Крошик станет счастливым и здоровым!»
Ветеринары поделились новыми моментами из жизни кота-пухляша Крошика. Ему удалось скинуть ещё 400 граммов, но пушистик по-прежнему не реагирует на игрушки. Дело в том, что раньше он их никогда не видел, рассказали в группе «Кот Крошик станет счастливым и здоровым!» в VK.
Кот Крошик скинул ещё 400 граммов и учиться играть. Видео © VK / Кот Крошик станет счастливым и здоровым!
Также сотрудники ветеринарной клиники успокоили фанатов Крошика, которые были обеспокоены состоянием суставов кота. Ветеринары объяснили, что суставы у него не болят, а движение идёт коту на пользу. Реабилитологи разрешают Крошику ходить и прыгать повсюду. Сейчас Крошик весит 14,4 кг и уже научился сам забираться на диван.
Напомним, что Крошику необходимо скинуть 10 килограммов. В ветеринарную клинику его привезли с весом 17 килограммов, однако благодаря усердным тренировкам на водной беговой дорожке и правильному питанию он быстро начал скидывать вес. Врачам пришлось подобрать котику специальный расширенный лоток, чтобы он полностью туда помещался. Пушистик уже начал самостоятельно ходить.