Кот-пухляш Крошик сбросил ещё 400 граммов, но пока не реагирует на игрушки — он их никогда не видел

Ветеринары поделились новыми моментами из жизни кота-пухляша Крошика. Ему удалось скинуть ещё 400 граммов, но пушистик по-прежнему не реагирует на игрушки. Дело в том, что раньше он их никогда не видел, рассказали в группе «Кот Крошик станет счастливым и здоровым!» в VK.