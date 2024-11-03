Власти Нью-Йорка усыпили белку Арахиса, которая стала звездой соцсетей

Департамент охраны окружающей среды (DEC) штата Нью-Йорк усыпил белку по кличке Арахис, которая собрала более полумиллиона подписчиков в Instagram*. Последние семь лет зверёк жил дома, его ещё младенцам приютил американец Марк Лонго. Подробностями вопиющего случая хозяин питомца поделился в соцсетях.

По словам мужчины, 30 октября к нему домой заявились сотрудники ведомства и изъяли Арахиса вместе с енотом Фредом. Свои действия агенты объяснили угрозой бешенства, которая якобы исходит от животных. Попытки вернуть зверей не увенчались успехом, а после в департаменте и вовсе приняли решение об эвтаназии.

«С глубокой скорбью мы делимся душераздирающей новостью: 30 октября DEC принял разрушительное решение об эвтаназии нашей любимой белки Арахиса и енота Фреда. Несмотря на наши страстные призывы к состраданию, агентство решило проигнорировать наши мольбы, оставив нас в глубоком шоке и горе», — написал Лонго.

Арахис получил широкую известность благодаря коротким роликам, на которых зверёк и его хозяин делают забавные вещи. Владелец бельчонка пообещал не сдаваться и добиться наказания виновных в смерти лучшего друга. На ситуацию отреагировали и представители власти. Так, поддержку Лонго обещал оказать член законодательного собрания штата Джейк Блюменкранц.

Арахис и Марк Лонго. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / peanut_the_squirrel12