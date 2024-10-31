Издевался и держал в сарае: У жителя кубани изъяли «домашнюю» тигрицу со следами побоев

В Староминском районе Краснодарского края сотрудники прокуратуры и Южного межрегионального управления Росприроднадзора забрали у местного жителя самку тигра, которую мужчина в нарушение закона содержал в хозяйственной постройке на территории своего участка. Об этом сообщили в пресс-службе краевого надзорного ведомства.

У жителя Краснодарского края забрали тигрицу, которую он посадил на цепь у себя на участке. Видео © Telegram / Прокуратура Краснодарского края

Тигрица была посажена на цепь возле кирпичной подсобной постройки. Из мебели радушный хозяин предложил ей старый мотоцикл вместо кресла и прицеп с хламом в качестве дивана. Прибывшие правоохранители усыпили узницу и забрали её из неволи.

«Принято решение об изъятии тигрицы и передаче в специализированное учреждение для дальнейшего её содержания, поскольку создаётся угроза безопасности жизни и здоровью людей», — уведомили в прокуратуре.

К слову, сам горе-владелец расставаться с «соседкой» не хотел и сопротивлялся до последнего, даже попытавшись вывезти хищницу на своём авто. На него составили административный протокол в рамках части 1 статьи 19.3 КоАП РФ. Также выяснилось, что мужчина множество раз бил тигрицу — его также проверят на предмет жестокого обращения с животным.

Проверка показала, что мужчина завёл себе тигрицу как домашнего питомца ещё в 2021 году. Документов на хищницу у него, конечно же, не оказалось. Где и у кого он её купил — неизвестно.