Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Посещая сайт life.ru, Вы соглашаетесь с приложенной Политикой обработки Персональных данных и с использованием файлов cookie, указанных в данной Политике.
Ок
15 октября, 10:40

В Приморье водитель уступил дорогу тигрице с тремя тигрятами и снял всё на видео

В Приморском крае водитель встретил на ночной дороге семейство тигров — маму и трёх детёнышей. Мужчина заснял полосатых «пешеходов» на телефон, видео опубликовал местный телеграм-канал.

Тигрица с тремя тигрятами переходит дорогу ночью в Приморье. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Всё произошло в центральной части региона. На опубликованных кадрах видно, как из зарослей на грунтовую дорогу выходит тигрица, следом за ней по очереди появляются трое тигрят и бегут по обочине, пока не достигают того места, где их ждёт мама. После этого всё полосатое семейство хищников скрывается в высокой траве слева от дороги.

В Индии поймали тигра, который потерял слух и убил десяток человек
В Индии поймали тигра, который потерял слух и убил десяток человек

Ранее Life.ru рассказывал, как в национальном парке «Земля леопарда» в объектив фотоловушки попалась сразу целая семья амурских тигров, чего не случалось 12 лет. Камера запечатлела тигра, тигрицу и четырёх малышей. Уникальные кадры удалось снять благодаря сгустившимся сумеркам — именно в это время суток полосатые хищники проявляют наибольшую активность.

Обложка ©

Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока

Юрий Лысенко
  • Новости
  • Животные
  • Общество
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров