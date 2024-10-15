В Приморье водитель уступил дорогу тигрице с тремя тигрятами и снял всё на видео
В Приморском крае водитель встретил на ночной дороге семейство тигров — маму и трёх детёнышей. Мужчина заснял полосатых «пешеходов» на телефон, видео опубликовал местный телеграм-канал.
Тигрица с тремя тигрятами переходит дорогу ночью в Приморье. Видео © Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока
Всё произошло в центральной части региона. На опубликованных кадрах видно, как из зарослей на грунтовую дорогу выходит тигрица, следом за ней по очереди появляются трое тигрят и бегут по обочине, пока не достигают того места, где их ждёт мама. После этого всё полосатое семейство хищников скрывается в высокой траве слева от дороги.
Ранее Life.ru рассказывал, как в национальном парке «Земля леопарда» в объектив фотоловушки попалась сразу целая семья амурских тигров, чего не случалось 12 лет. Камера запечатлела тигра, тигрицу и четырёх малышей. Уникальные кадры удалось снять благодаря сгустившимся сумеркам — именно в это время суток полосатые хищники проявляют наибольшую активность.
Telegram / Svodka25 l Новости Приморья и Владивостока