В Приморье водитель уступил дорогу тигрице с тремя тигрятами и снял всё на видео

Всё произошло в центральной части региона. На опубликованных кадрах видно, как из зарослей на грунтовую дорогу выходит тигрица, следом за ней по очереди появляются трое тигрят и бегут по обочине, пока не достигают того места, где их ждёт мама. После этого всё полосатое семейство хищников скрывается в высокой траве слева от дороги.