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4 ноября, 22:56

«Готовы на ложь»: Маск уличил демократов США в борьбе за власть любой ценой

Илон Маск обвинил Демпартию США в готовности лгать ради победы на выборах

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил резкую критику в адрес Демократической партии США, обвиняя её представителей в готовности использовать ложь для достижения политических целей. Такое заявление он сделал в своём аккаунте в соцсети X.

«Демократы скажут любую ложь, чтобы выиграть выборы», — написал миллиардер.

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В предвыборной гонке Маск поддержал кандидата от республиканцев. Позже он заявил, что в США после победы Дональда Трампа «настанет самый весёлый период».

Анатолий Цейко
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