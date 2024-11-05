«Готовы на ложь»: Маск уличил демократов США в борьбе за власть любой ценой
Илон Маск обвинил Демпартию США в готовности лгать ради победы на выборах
Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск выразил резкую критику в адрес Демократической партии США, обвиняя её представителей в готовности использовать ложь для достижения политических целей. Такое заявление он сделал в своём аккаунте в соцсети X.
«Демократы скажут любую ложь, чтобы выиграть выборы», — написал миллиардер.
В предвыборной гонке Маск поддержал кандидата от республиканцев. Позже он заявил, что в США после победы Дональда Трампа «настанет самый весёлый период».