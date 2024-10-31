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31 октября, 06:23

Илон Маск удивил неожиданным предсказанием на 2024 год

Маск считает, что самый весёлый период настанет в США после победы Трампа

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Миллиардер Илон Маск заявил, что приход к власти кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа ознаменует начало «самого весёлого времени» для Штатов. Предсказанием он поделился у себя на странице в соцсети Х.

«Второй президентский срок Трампа станет самым весёлым временем для Америки. Это будет потрясающе», — предвкушает Маск.

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Илон Маск сильно увяз в предвыборной гонке, поскольку у предпринимателя есть свои причины желать победы Дональду Трампу. К примеру, бизнесмен считает, что в случае триумфа Харрис его первым делом отправят за решётку. Также он утверждает, что Демократическая партия ужесточит цензуру под предлогом борьбы с дезинформацией, если победит на выборах.

Владимир Озеров
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