Новый Дуров: Одержимый низкой рождаемостью Маск решил стать донором спермы
NYT: Илон Маск одержим проблемой низкой рождаемости
Сторонник искусственного оплодотворения и американский миллиардер Илон Маск, обеспокоенный проблемой низкой рождаемости, готов помогать в зачатии детей даже парам, с которыми едва знаком. Об этом сообщает газета New York Times.
По данным издания, Маск уверен в необходимости увеличения населения планеты. На одном из званых ужинов в прошлом году он предложил свою сперму супругам, которые всего несколько раз были с ним на встречах.
Миллиардер также активно заботится о собственных детях: он планирует поселить своих 11 детей вместе с тремя матерями в комплексе из трёх особняков в Техасе, отмечает NYT.
«Комплекс и его заполнение собственными детьми <...> для него не просто личный вопрос. Причины кроются в экзистенциальных страхах, на которых основана его бизнес-империя. <...> За последние два года он стал ещё более одержим тем, что воспринимает как очередную угрозу — падением рождаемости», — отмечается в публикации.
Известно, что у Маска 12 детей, включая погибшего в 2002 году первенца, из которых шестеро родились в браке с писательницей Джастин Уилсон, трое — с певицей Grimes (Клэр Буше), а ещё трое — от Шивон Зилис, топ-менеджера Neuralink.
Если план Маска по повышению рождаемости будет успешным, то он догонит основателя Telegram Павла Дурова. Известно, что у него более 100 биологических детей в 12 странах благодаря донорству спермы. По словам Дурова, он начал сдавать биоматериал 15 лет назад и планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы его дети могли найти друг друга, если пожелают.
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