Новый Дуров: Одержимый низкой рождаемостью Маск решил стать донором спермы

Сторонник искусственного оплодотворения и американский миллиардер Илон Маск, обеспокоенный проблемой низкой рождаемости, готов помогать в зачатии детей даже парам, с которыми едва знаком. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным издания, Маск уверен в необходимости увеличения населения планеты. На одном из званых ужинов в прошлом году он предложил свою сперму супругам, которые всего несколько раз были с ним на встречах.

Миллиардер также активно заботится о собственных детях: он планирует поселить своих 11 детей вместе с тремя матерями в комплексе из трёх особняков в Техасе, отмечает NYT.

«Комплекс и его заполнение собственными детьми <...> для него не просто личный вопрос. Причины кроются в экзистенциальных страхах, на которых основана его бизнес-империя. <...> За последние два года он стал ещё более одержим тем, что воспринимает как очередную угрозу — падением рождаемости», — отмечается в публикации.

Известно, что у Маска 12 детей, включая погибшего в 2002 году первенца, из которых шестеро родились в браке с писательницей Джастин Уилсон, трое — с певицей Grimes (Клэр Буше), а ещё трое — от Шивон Зилис, топ-менеджера Neuralink.