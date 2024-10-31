Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 01:50

Новый Дуров: Одержимый низкой рождаемостью Маск решил стать донором спермы

NYT: Илон Маск одержим проблемой низкой рождаемости

Сторонник искусственного оплодотворения и американский миллиардер Илон Маск, обеспокоенный проблемой низкой рождаемости, готов помогать в зачатии детей даже парам, с которыми едва знаком. Об этом сообщает газета New York Times.

По данным издания, Маск уверен в необходимости увеличения населения планеты. На одном из званых ужинов в прошлом году он предложил свою сперму супругам, которые всего несколько раз были с ним на встречах.

Миллиардер также активно заботится о собственных детях: он планирует поселить своих 11 детей вместе с тремя матерями в комплексе из трёх особняков в Техасе, отмечает NYT.

«Комплекс и его заполнение собственными детьми <...> для него не просто личный вопрос. Причины кроются в экзистенциальных страхах, на которых основана его бизнес-империя. <...> За последние два года он стал ещё более одержим тем, что воспринимает как очередную угрозу — падением рождаемости», — отмечается в публикации.

Известно, что у Маска 12 детей, включая погибшего в 2002 году первенца, из которых шестеро родились в браке с писательницей Джастин Уилсон, трое — с певицей Grimes (Клэр Буше), а ещё трое — от Шивон Зилис, топ-менеджера Neuralink.

Илон Маск подшутил над "сотней детей" Дурова
Илон Маск подшутил над "сотней детей" Дурова

Если план Маска по повышению рождаемости будет успешным, то он догонит основателя Telegram Павла Дурова. Известно, что у него более 100 биологических детей в 12 странах благодаря донорству спермы. По словам Дурова, он начал сдавать биоматериал 15 лет назад и планирует открыть исходный код своей ДНК, чтобы его дети могли найти друг друга, если пожелают.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Анатолий Цейко
  • Новости
  • США
  • Илон Маск
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar