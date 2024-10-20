Маск обрисовал мрачное будущее США при «режиме Харрис»
Маск предрёк ужесточение цензуры в американских СМИ в случае победы Харрис
Илон Маск. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Alessia Pierdomenico
Если президентом США в итоге станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис, это обернётся для страны серьёзным ужесточением цензуры в американских СМИ. Такое мнение высказал бизнесмен Илон Маск во время встречи с избирателями в штате Пенсильвания, где он выступал в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа.
«Полагаю, что нас будет ждать серьёзная цензура в случае наступления режима Камалы [Харрис]. Предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией», — утверждает предприниматель.
Илон Маск уверен, что если «Америка потерпит неудачу», то местному бизнесу будет очень трудно, также как и всей «западной цивилизации». В ответ на вопрос о своей будущей должности в администрации Трампа он заявил, что намерен сосредоточиться на управлении государственными расходами. Сейчас, по его мнению, это происходит неэффективно и расточительно.
Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Илон Маск уже давно определился со своим кандидатом, сейчас он активно поддерживает Дональда Трампа, выделяя миллионы долларов на его кампанию. Владельца Tesla даже считают неким теневым спонсором Республиканской партии. У Маска есть свои на то причины. К примеру, предприниматель опасается, что в случае победы Харрис он непременно окажется за решёткой. Также он уверен, что демократы внесут изменения в ряд законов, тем самым уничтожив Конституцию страны. Бизнесмен утверждает, что уберечь Штаты от такого исхода сейчас способен только Дональд Трамп.