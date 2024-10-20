Маск обрисовал мрачное будущее США при «режиме Харрис»

Если президентом США в итоге станет кандидат от Демократической партии Камала Харрис, это обернётся для страны серьёзным ужесточением цензуры в американских СМИ. Такое мнение высказал бизнесмен Илон Маск во время встречи с избирателями в штате Пенсильвания, где он выступал в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

«Полагаю, что нас будет ждать серьёзная цензура в случае наступления режима Камалы [Харрис]. Предпринимаются большие усилия по установлению цензуры под предлогом борьбы с дезинформацией», — утверждает предприниматель.