«Пока всё честно»: Трамп заявил, что уверен в победе, но готов признать поражение
Трамп заявил, что уверен в победе на выборах, но готов признать поражение
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на выборах. В то же время он пообещал принять поражение, если сочтёт, что проиграл честно.
«Я очень уверен в своей победе. <...> Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока всё честно», — сказал Трамп журналистам на одном из избирательных участков во Флориде, где проголосовал на выборах.
Политик подчеркнул, что процесс выборов в США слишком сложен, проводить их следует с использованием бумажных бюллетеней. Также он заявил об уверенности в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после голосования.
Оппонентка Трампа — действующий вице-президент США Камала Харрис, напомним, досрочно проголосовала на выборах главы государства по почте. Она призвала граждан проявить активность, подчеркнув, что их голоса имеют решающее значение. Согласно закону, в США можно проголосовать как лично на участке, так и по почте. При этом в обоих случаях это можно сделать в день голосования или заранее.
Как сообщал Life.ru, президентские выборы в США стартовали сегодня, 5 ноября. На первом открывшемся участке политики получили равное количество голосов. В Кремле тем временем заявили, что исход выборов в США не принципиален для России.
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