«Пока всё честно»: Трамп заявил, что уверен в победе, но готов признать поражение

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что уверен в своей победе на выборах. В то же время он пообещал принять поражение, если сочтёт, что проиграл честно.

«Я очень уверен в своей победе. <...> Если я проиграю выборы, если это будут честные выборы, я первым признаю это. Пока всё честно», — сказал Трамп журналистам на одном из избирательных участков во Флориде, где проголосовал на выборах.

Политик подчеркнул, что процесс выборов в США слишком сложен, проводить их следует с использованием бумажных бюллетеней. Также он заявил об уверенности в том, что его сторонники не будут устраивать беспорядки после голосования.