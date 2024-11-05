Американские букмекеры начали больше верить в победу Трампа на выборах

Так, ещё на прошлых выходных в победу Трампа в среднем верили 56,7%, а к 5 ноября уровень его поддержки увеличился до 58,7%. Поддержка Харрис в указанные дни составила 43% и 40,9 % соответственно.

В то же время на платформе Polymarket пользователи поставили на выборы 3,3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа выросли на 3,4 % с вечера воскресенья по времени Вашингтона, и теперь его победу поддерживают 62% пользователей. В то же время, поддержка Харрис упала до 38 %, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем на минувших выходных.