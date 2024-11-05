Американские букмекеры начали больше верить в победу Трампа на выборах
Поддержка Трампа выросла до 58,7% против 56,7% на прошлых выходных
Американские букмекеры начали повышать ставки на победу кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа. Как сообщает РИА «Новости», он сохраняет лидерство над своей оппоненткой — вице-президентом Камалой Харрис от Демократической партии.
Так, ещё на прошлых выходных в победу Трампа в среднем верили 56,7%, а к 5 ноября уровень его поддержки увеличился до 58,7%. Поддержка Харрис в указанные дни составила 43% и 40,9 % соответственно.
В то же время на платформе Polymarket пользователи поставили на выборы 3,3 миллиарда долларов. На платформе ставки на Трампа выросли на 3,4 % с вечера воскресенья по времени Вашингтона, и теперь его победу поддерживают 62% пользователей. В то же время, поддержка Харрис упала до 38 %, что на 3,3 процентных пункта ниже, чем на минувших выходных.
Как сообщал Life.ru, президентские выборы в США стартовали сегодня, 5 ноября. На первом открывшемся участке политики получили равное количество голосов. В Кремле тем временем заявили, что исход выборов в США не принципиален для России.
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