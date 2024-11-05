«Все всё понимают»: Маск рассказал, как звёзд Голливуда заставляют поддерживать Харрис
Маск: Американских звёзд принуждают поддерживать Харрис, угрожая потерей работы
Голливудские звёзды вынуждены публично поддерживать кандидата от демократов Камалу Харрис на выборах президента США из-за возможности потерять работу и рекламные контракты. Об этом рассказал американский предприниматель Илон Маск.
По его словам, некий влиятельный человек из Голливуда связывается с селебрити и очень вежливо намекает, что было бы здорово, если бы они поддержали Харрис, хотя выбор всегда остаётся за ними. Однако, продолжил Маск, если знаменитости этого не сделают, то никаких звонков о новых проектах и предложений они больше не получат.
«Никаких угроз не нужно. Все всё прекрасно понимают», — отметил миллиардер в беседе с телеведущем Джо Роганом.
Ранее Life.ru сообщал, что на сторону Харрис встали многие представители шоубиза, включая Бейонсе, Эминем, Тейлор Свифт, Мэрил Стрип, Роберта Де Ниро, Леонардо Ди Каприо и Карди Би. Илон Маск же открыто поддерживает Трампа, поскольку у предпринимателя есть свои причины желать победы республиканцу. К примеру, бизнесмен считает, что в случае триумфа Харрис его первым делом отправят за решётку. Также Маск утверждает, что Демократическая партия ужесточит цензуру под предлогом борьбы с дезинформацией, если победит на выборах.
Напомним, президентские выборы в США стартовали сегодня, 5 ноября. На первом открывшемся участке оба политика получили равное количество голосов.
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