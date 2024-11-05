«Все всё понимают»: Маск рассказал, как звёзд Голливуда заставляют поддерживать Харрис

По его словам, некий влиятельный человек из Голливуда связывается с селебрити и очень вежливо намекает, что было бы здорово, если бы они поддержали Харрис, хотя выбор всегда остаётся за ними. Однако, продолжил Маск, если знаменитости этого не сделают, то никаких звонков о новых проектах и предложений они больше не получат.