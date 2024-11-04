Харрис проголосовала на выборах и обратилась к избирателям

Кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис сообщила, что уже проголосовала на предстоящих выборах по почте и считает, что борьба за пост президента будет «напряжённой».

«Мы собираемся победить. И одна из причин этого — ваше голосование», — уверенно заявила Харрис.

Она призвала граждан проявить активность на выборах, подчеркнув, что их голоса имеют решающее значение. Вице-президент также рекомендовала избирателям пользоваться интернет-ресурсами для организации процесса голосования.

«Ваш голос — это ваша сила», — отметила она.