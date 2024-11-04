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3 ноября, 23:10

Харрис проголосовала на выборах и обратилась к избирателям

Камала Харрис проголосовала по почте на выборах президента США

Кандидат от Демократической партии и действующий вице-президент США Камала Харрис сообщила, что уже проголосовала на предстоящих выборах по почте и считает, что борьба за пост президента будет «напряжённой».

«Мы собираемся победить. И одна из причин этого — ваше голосование», — уверенно заявила Харрис.

Она призвала граждан проявить активность на выборах, подчеркнув, что их голоса имеют решающее значение. Вице-президент также рекомендовала избирателям пользоваться интернет-ресурсами для организации процесса голосования.

«Ваш голос — это ваша сила», — отметила она.

Трамп vs Харрис: Раскрыты результаты последнего опроса перед выборами президента США
Трамп vs Харрис: Раскрыты результаты последнего опроса перед выборами президента США

Напомним, президентские выборы в США состоятся 5 ноября. Представлять республиканцев будет экс-хозяин Белого дома Дональд Трамп, а демократов — действующая вице-президент Камала Харрис. Известно, что на свои предвыборные компании кандидаты потратили более 1,2 миллиарда долларов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Анатолий Цейко
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