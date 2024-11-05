«Дела идут хорошо»: Трамп проголосовал на выборах президента США
Трамп вместе с женой Меланией проголосовал на выборах президента США во Флориде
Дональд Трамп. Обложка © ТАСС / AP
Кандидат в президенты США Дональд Трамп вместе с женой Меланией проголосовал на выборах на избирательном участке в городе Палм-Бич, штат Флорида. В разговоре с журналистами политик заявил, что не сомневается в своей победе.
«Я чувствую себя очень уверенно. Слышал, что у нас везде дела идут очень хорошо», — приводит телеканал CNN слова Трампа.
Его оппонентка — действующий вице-президент США Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах главы государства по почте. Она призвала граждан проявить активность, подчеркнув, что их голоса имеют решающее значение. Согласно закону, в США можно проголосовать как лично на участке, так и по почте. При этом в обоих случаях это можно сделать в день голосования или заранее.
Как сообщал Life.ru, президентские выборы в США стартовали сегодня, 5 ноября. На первом открывшемся участке политики получили равное количество голосов. В Кремле тем временем заявили, что исход выборов в США не принципиален для России.