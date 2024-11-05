«Дела идут хорошо»: Трамп проголосовал на выборах президента США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп вместе с женой Меланией проголосовал на выборах на избирательном участке в городе Палм-Бич, штат Флорида. В разговоре с журналистами политик заявил, что не сомневается в своей победе.

«Я чувствую себя очень уверенно. Слышал, что у нас везде дела идут очень хорошо», — приводит телеканал CNN слова Трампа.

Его оппонентка — действующий вице-президент США Камала Харрис досрочно проголосовала на выборах главы государства по почте. Она призвала граждан проявить активность, подчеркнув, что их голоса имеют решающее значение. Согласно закону, в США можно проголосовать как лично на участке, так и по почте. При этом в обоих случаях это можно сделать в день голосования или заранее.