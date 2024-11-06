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5 ноября, 21:58

Маск проголосовал на выборах президента США в Техасе

Американский предприниматель Илон Маск проголосовал на всеобщих выборах в США в штате Техас. Обложка © X / elonmusk

Американский предприниматель Илон Маск проголосовал на всеобщих выборах в США в штате Техас. Обложка © X / elonmusk

Американский предприниматель Илон Маск проголосовал на президентских выборах в США. Об этом он написал на странице в соцсети X

«Только что проголосовал в округе Камерон, штат Техас», — заявил Маск и сопроводил пост снимком с избирательного участка.

Напомним, президентские выборы в США стартовали 5 ноября. Илон Маск поддерживает кандидата от республиканцев Дональда Трампа. Он также уверен, что победа Камалы Харрис приведёт к власти марионеточный режим сторонников войны

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Оксана Попова
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