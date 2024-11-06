Выборы в США
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 ноября, 13:54

«Можно мощно задвинуть себе в...» В Раде забраковали «план победы» Зеленского из-за Трампа

Нардеп Гончаренко*: Избрание Трампа перечеркнуло «план победы» Зеленского

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov

После победы на выборах президента в США Дональда Трампа Украине следует забыть о «плане победы» Владимира Зеленского и любых других инициативах, подразумевающих, что Запад должен что-то дать Киеву. С таким призывом выступил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.

«Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договорённостях. Поэтому мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать, что мы имеем, и почему мы нужны. Можно сказать окончательно — любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно задвинуть себе в...», — написал нардеп у себя в телеграм-канале и призвал придумать вместо него «план непобедимости».

Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине
Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Ранее Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах президента в США, а спустя некоторое время пообещал положить конец всем войнам в мире. Вероятно, такое известие похоронным колоколом прозвучало на Банковой, ведь теперь о многомиллиардной помощи теперь остаётся лишь вспоминать. Сделавший ставку на демократов Владимир Зеленский среди самых первых поздравил республиканца с победой, выразив надежду на то, что поддерживать Киев будут теперь с одинаковым рвением обе партии.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

Владимир Озеров
  • Новости
  • Украина
  • Верховная рада
  • Владимир Зеленский
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar