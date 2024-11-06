«Можно мощно задвинуть себе в...» В Раде забраковали «план победы» Зеленского из-за Трампа
Нардеп Гончаренко*: Избрание Трампа перечеркнуло «план победы» Зеленского
Владимир Зеленский. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Osipov
После победы на выборах президента в США Дональда Трампа Украине следует забыть о «плане победы» Владимира Зеленского и любых других инициативах, подразумевающих, что Запад должен что-то дать Киеву. С таким призывом выступил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко*.
«Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договорённостях. Поэтому мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать, что мы имеем, и почему мы нужны. Можно сказать окончательно — любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно задвинуть себе в...», — написал нардеп у себя в телеграм-канале и призвал придумать вместо него «план непобедимости».
Ранее Дональд Трамп заявил, что одержал победу на выборах президента в США, а спустя некоторое время пообещал положить конец всем войнам в мире. Вероятно, такое известие похоронным колоколом прозвучало на Банковой, ведь теперь о многомиллиардной помощи теперь остаётся лишь вспоминать. Сделавший ставку на демократов Владимир Зеленский среди самых первых поздравил республиканца с победой, выразив надежду на то, что поддерживать Киев будут теперь с одинаковым рвением обе партии.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.