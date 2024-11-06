«Можно мощно задвинуть себе в...» В Раде забраковали «план победы» Зеленского из-за Трампа

«Мировой порядок при Дональде Трампе будет основан не на правилах, а на договорённостях. Поэтому мы должны перестать апеллировать к ценностям, а показывать, что мы имеем, и почему мы нужны. Можно сказать окончательно — любой план победы, основанный на том, что кто-то сделает для нас, можно мощно задвинуть себе в...», — написал нардеп у себя в телеграм-канале и призвал придумать вместо него «план непобедимости».