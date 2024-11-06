Зеленский подписал закон о продлении военного положения и мобилизации на Украине

Владимир Зеленский подписал законы о продлении действия военного положения и общей мобилизации на Украине ещё на 90 дней — до 7 февраля 2025 года. Ранее за это проголосовала Верховная Рада: предложение поддержали 311 депутатов — абсолютное большинство из присутствующих зале. Против не высказался никто.

Тем временем с сентября Вооруженные силы Украины не могут выполнить план по мобилизации граждан, что затрудняет достижение необходимого числа призывников на весь 2024 год. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Соломия Бобровская. Она отметила, что показатели начали снижаться после августа.