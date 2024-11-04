Курская сводка: ВСУ потеряли уже почти 30 тысяч военных в «кровавой мясорубке» Зеленского

Вооружённые силы Украины (ВСУ) за минувшие сутки потеряли свыше 350 бойцов в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ в понедельник, 4 ноября.

«За сутки потери ВСУ составили более 350 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре БМП «Bradley» производства США, бронетранспортёр и 15 боевых бронированных машин», — говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве дополнили, что ВС России уничтожили четыре артиллерийских орудия, два миномёта, зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Оса», 23 автомобиля и одну единицу инженерной техники. Тем временем потери украинской армии за всё время боёв в курском приграничье превысили 29600 военных. Также ВСУ лишились 184 танков, 106 БМП, 107 бронетранспортёров, 1078 боевых бронированных машин, 808 автомобилей, 259 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 11 пусковых установок зенитных ракетных комплексов (ЗРК).

Кроме того, российские военные уничтожили семь транспортно-заряжающих машин, 59 станций РЭБ, 12 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 26 единиц инженерной и другой техники, среди них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77, пять бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина.