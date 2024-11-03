ВСУ потеряли за сутки свыше 150 человек в Курской области

За прошедшие сутки ВСУ потеряли свыше 150 человек в приграничных районах Курской области. Таким образом с начала атаки на данный регион в начале августа Украина потерялся уже более 29 250 военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

«За сутки <...> уничтожены боевая машина пехоты, а также станция радиоэлектронной борьбы и пять автомобилей», — сообщили в ведомстве.

Отмечаются значительные успехи бойцов ВС РФ на данном направлении. Всего за сутки удалось отразить три контратаки ВСУ. При этом подразделения группировки «Север» продолжают наступление, нанося поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Леонидово, Николаево-Дарьино, Новоивановка и Плехово.