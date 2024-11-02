Российские «Су-шки» выжгли технику украинской «армии вторжения» под Курском
МО РФ: Российские Су-25 нанесли удар по позициям ВСУ в Курской области
Экипажи Су-25 нанесли ракетные удары по позициям украинской армии в курском приграничье. В результате было уничтожено несколько единиц техники ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.
Боевая работа Су-25 в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России
«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — сообщили в ведомстве.
Ранее Министерство обороны РФ опубликовало видео, на котором российская авиация нанесла массированный удар по технике и личному составу украинских войск в Курской области. Также была уничтожена одна система ПВО.
Telegram / Минобороны России