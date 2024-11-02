Российские «Су-шки» выжгли технику украинской «армии вторжения» под Курском

Экипажи Су-25 нанесли ракетные удары по позициям украинской армии в курском приграничье. В результате было уничтожено несколько единиц техники ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России в своём телеграм-канале.

Боевая работа Су-25 в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 нанесли ракетные авиационные удары по бронированной технике и личному составу подразделений ВСУ в приграничных районах Курской области», — сообщили в ведомстве.