В ЮАР с дружественным визитом прибыли самолёты ВКС России
В Южно-Африканскую Республику прибыла группа самолётов ВКС России. Об этом говорится в коммюнике Минобороны и по делам ветеранов ЮАР.
«Южноафриканские Национальные силы обороны приветствуют ВКС России с их дружественным визитом в ЮАР в период с 29 октября по 2 ноября», — указано в заявлении.
В составе группы находятся стратегические ракетоносцы Ту-160, а также самолёты Ил-62 и Ан-124. Визит направлен на демонстрацию оборонного сотрудничества и укрепление отношений между военными двух стран. Также в рамках мероприятия планируется семинар с участием специалистов, где будут обсуждаться вопросы боевого планирования.
Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса участвовал в саммите БРИКС, проходившем в Казани. Он подчеркнул, что участие новых стран в мероприятии укрепило объединение и поспособствовало усилению позиций Глобального Юга. Также Рамафоса назвал саммит БРИКС самым успешным.
ТАСС / Вадим Савицкий