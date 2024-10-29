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29 октября, 13:12

В ЮАР с дружественным визитом прибыли самолёты ВКС России

В Южно-Африканскую Республику прибыла группа самолётов ВКС России. Об этом говорится в коммюнике Минобороны и по делам ветеранов ЮАР.

«Южноафриканские Национальные силы обороны приветствуют ВКС России с их дружественным визитом в ЮАР в период с 29 октября по 2 ноября», — указано в заявлении.

В составе группы находятся стратегические ракетоносцы Ту-160, а также самолёты Ил-62 и Ан-124. Визит направлен на демонстрацию оборонного сотрудничества и укрепление отношений между военными двух стран. Также в рамках мероприятия планируется семинар с участием специалистов, где будут обсуждаться вопросы боевого планирования.

Напомним, президент ЮАР Сирил Рамафоса участвовал в саммите БРИКС, проходившем в Казани. Он подчеркнул, что участие новых стран в мероприятии укрепило объединение и поспособствовало усилению позиций Глобального Юга. Также Рамафоса назвал саммит БРИКС самым успешным.

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ТАСС / Вадим Савицкий

Наталья Демьянова
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