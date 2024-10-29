В ЮАР с дружественным визитом прибыли самолёты ВКС России

В Южно-Африканскую Республику прибыла группа самолётов ВКС России. Об этом говорится в коммюнике Минобороны и по делам ветеранов ЮАР.

«Южноафриканские Национальные силы обороны приветствуют ВКС России с их дружественным визитом в ЮАР в период с 29 октября по 2 ноября», — указано в заявлении.

В составе группы находятся стратегические ракетоносцы Ту-160, а также самолёты Ил-62 и Ан-124. Визит направлен на демонстрацию оборонного сотрудничества и укрепление отношений между военными двух стран. Также в рамках мероприятия планируется семинар с участием специалистов, где будут обсуждаться вопросы боевого планирования.