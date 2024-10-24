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24 октября, 11:57

Президент ЮАР Рамафоса назвал казанский саммит БРИКС самым успешным

Саммит БРИКС в Казани стал самым успешным, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, подводя итоги встречи. Он подчеркнул, что участие новых стран укрепило объединение и поспособствовало усилению позиций Глобального Юга.

«Мы завершили самый успешный саммит БРИКС, который прошёл под председательством России, — подчеркнул Рамафоса.

Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане прошло пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».

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Life.ru

Наталья Демьянова
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