Президент ЮАР Рамафоса назвал казанский саммит БРИКС самым успешным

Саммит БРИКС в Казани стал самым успешным, заявил президент ЮАР Сирил Рамафоса, подводя итоги встречи. Он подчеркнул, что участие новых стран укрепило объединение и поспособствовало усилению позиций Глобального Юга.

Напомним, XVI саммит БРИКС в Казани начался 22 октября. На следующий день в рамках мероприятия прошло заседание саммита в узком и расширенном форматах под председательством президента РФ Владимира Путина. По итогам встречи была принята итоговая декларация, полный текст которой опубликовал Кремль. А сегодня в Татарстане прошло пленарное заседание XVI саммита БРИКС в формате «аутрич»/«БРИКС плюс».