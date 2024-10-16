Российские вертолёты появились в небе над США и распугали американцев

«Речь идёт просто об учениях. В связи с интересами безопасности мы не можем раскрыть их суть», — рассказали в пресс-службе USSOCOM РИА «Новости».

Ранее американские СМИ писали о появлении нескольких российских вертолётов без опознавательных знаков в небе над США в августе и октябре. Одна из винтокрылых машин высадила группу военных с рюкзаками в Северной Каролине и улетела, утверждают очевидцы. После этого случая в соцсетях даже появились слухи о террористах. Позже другой Ми-17 заметили на заправке в Южной Каролине. «Мишки» могли появиться у Штатов благодаря контракту с РФ от 2011 года, который предусматривал использование вертолётов в Афганистане, напомнили в прессе.