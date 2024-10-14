Китай отозвал самолёты и авианосную группу от берегов Тайваня

Комплексные учения Вооружённых сил Китая «Совместный меч — 2024В» вокруг острова Тайвань подошли к концу. Об этом сообщила Восточная зона боевого командования (ВЗБК) Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

На странице военного округа в социальной сети WeChat было объявлено, что благодаря мероприятию удалось «всесторонне проверить» уровень подготовки китайском армии к проведению интегрированных боевых операций. Китайские войска постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности. НОАК будет продолжать тренировки, чтобы в случае необходимости «нанести решительное поражение сепаратистам, выступающим за так называемую независимость Тайваня».