Китай отозвал самолёты и авианосную группу от берегов Тайваня
В Китае объявили о завершении учений «Совместный меч — 2024В» вокруг Тайваня
Комплексные учения Вооружённых сил Китая «Совместный меч — 2024В» вокруг острова Тайвань подошли к концу. Об этом сообщила Восточная зона боевого командования (ВЗБК) Народно-освободительной армии Китая (НОАК).
На странице военного округа в социальной сети WeChat было объявлено, что благодаря мероприятию удалось «всесторонне проверить» уровень подготовки китайском армии к проведению интегрированных боевых операций. Китайские войска постоянно находятся в состоянии повышенной боевой готовности. НОАК будет продолжать тренировки, чтобы в случае необходимости «нанести решительное поражение сепаратистам, выступающим за так называемую независимость Тайваня».
Учения китайской армии стали ответом Пекина на заявления главы тайваньской администрации Лай Циндэ, который 10 октября заявил, что остров не намерен уступать в своей борьбе за «государственный суверенитет». В Китае тогда напомнили, что Тайвань является частью КНР, поэтому ни о какой независимости не могло и не может идти речи. В конце сентября президент Джо Байден вновь подлил масла в огонь, выделив Тайваню почти полмиллиарда долларов на военные нужды. Руководство КНР в итоге устроило масштабные учения для армии страны, в ходе которых Тайвань был окружён со всех сторон. Тайваньское руководство встревожилось, поэтому власти острова провели срочное совещание высокого уровня по вопросам национальной безопасности.
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