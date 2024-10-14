Китайская армия окружила Тайвань со всех сторон и начала военные учения
НОАК начала крупные военные учения «Совместный меч — 2024В» у берегов Тайваня
Районы морских учений НОАК вокруг Тайваня. Обложка © 中国军网
Масштабные военные учения «Совместный меч — 2024В» Народно-освободительной армии Китая стартовали вблизи побережья Тайваня. Участие в манёврах принимают ВМС, авиация, сухопутные и ракетные войска, заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си.
По словам полковника, учения пройдут сразу в нескольких районах: севернее, южнее и восточнее Тайваня, а также в Тайваньском проливе. Их целью станет завоевание комплексного контроля над островом путём нанесения ударов по ключевым объектам.
«Корабли и самолёты НОАК приблизились к острову Тайвань с разных направлений, все виды войск осуществили комбинированный удар, нацеленный на воздушное и морское боевое патрулирование, блокаду ключевых портов и районов, нападение на морские и наземные цели», — подчеркнул Ли Си.
Поднебесная регулярно проводит учения у берегов Тайваня, отрабатывая удары по опорным пунктам противника и захват власти. Дабы не допустить реализации такого сценария, Соединённые Штаты недавно анонсировали крупный пакет военной помощи острову на полмиллиарда долларов.