Китайская армия окружила Тайвань со всех сторон и начала военные учения

Масштабные военные учения «Совместный меч — 2024В» Народно-освободительной армии Китая стартовали вблизи побережья Тайваня. Участие в манёврах принимают ВМС, авиация, сухопутные и ракетные войска, заявил представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ли Си.

По словам полковника, учения пройдут сразу в нескольких районах: севернее, южнее и восточнее Тайваня, а также в Тайваньском проливе. Их целью станет завоевание комплексного контроля над островом путём нанесения ударов по ключевым объектам.