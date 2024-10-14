Тайвань созвал срочное совещание по нацбезопасности из-за окружения Армией Китая
Расположение НОАК вокруг Тайваня. Обложка © 中国军网
Руководство Тайваня, у берегов которого КНР развернул масштабные военные учения, обеспокоилось происходящим. Тайваньские власти провели совещание высокого уровня по вопросам национальной безопасности. Об этом в понедельник рассказал генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня У Чжаосе (Джозеф У).
«К настоящему моменту уже созвано совещание высокого уровня по вопросам национальной безопасности. В ответ на угрозу со стороны военной мощи Китая, соответствующие министерства и органы Исполнительного Юаня (правительство Тайваня. – Прим. Life.ru) приняли соответствующие меры», — сообщил У Чжаосе, чьи слова приводит центральное информационное агентство острова.
Он пообещал дать соответствующий ответ на угрозу, исходящую из военной мощи КНР, а административные органы в любой момент примут меры, если китайские учения как-то повлияют на экономику и общество.
В свою очередь, официальный представителя госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты крайне обеспокоены происходящим в Тайваньском проливе и вокруг острова. По его словам, действия руководства КНР провокационны и угрожают усугубить и без того напряжённую обстановку в регионе.
Однако США нечего удивляться реакции Китая, поскольку ранее американский президент Джо Байден объявил о выделении чуть более полумиллиарда долларов на военные нужды Тайваня. В итоге КНР начала крупные военные учения «Совместный меч — 2024В», окружив остров со всех сторон. В манёврах даже задействовали авианосную группу.