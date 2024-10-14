Тайвань созвал срочное совещание по нацбезопасности из-за окружения Армией Китая

Руководство Тайваня, у берегов которого КНР развернул масштабные военные учения, обеспокоилось происходящим. Тайваньские власти провели совещание высокого уровня по вопросам национальной безопасности. Об этом в понедельник рассказал генеральный секретарь Совета национальной безопасности Тайваня У Чжаосе (Джозеф У).

«К настоящему моменту уже созвано совещание высокого уровня по вопросам национальной безопасности. В ответ на угрозу со стороны военной мощи Китая, соответствующие министерства и органы Исполнительного Юаня (правительство Тайваня. – Прим. Life.ru) приняли соответствующие меры», — сообщил У Чжаосе, чьи слова приводит центральное информационное агентство острова.

Он пообещал дать соответствующий ответ на угрозу, исходящую из военной мощи КНР, а административные органы в любой момент примут меры, если китайские учения как-то повлияют на экономику и общество.