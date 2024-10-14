Евросоюз нанёс Китаю новый удар
ЕС ввёл импортные пошлины до 56,1% на китайское стекловолокно
Власти Евросоюза продолжают искать рычаги экономического давления на Китай. На этот раз ЕС ввёл импортные пошлины до 56,1% на стекловолокно из КНР. Об этом сказано в опубликованном в «Официальном журнале ЕС» постановлении Совета Евросоюза.
«В результате детального расследования временные антидемпинговые пошлины должны быть установлены на уровне от 26,3% для компании Henan Guangyan и до 56,1% для всех остальных производителей в Китае», — сказано в документе.
К нему приложены итоги антидемпингового расследования ЕК на 40 страницах. Еврокомиссия недовольна тем, что Китай якобы «незаконно субсидирует» производство стекловолокна, которое привозят в ЕС по «заниженной» цене.
Европейским политикам ещё предстоит поломать голову над тем, какими способами можно наказать Грузию, действия которой также не устраивают ЕС. Ранее в Евросоюзе заявили, «на столе» уже несколько месяцев назад появились все возможные варианты наказания, в частности отмена безвизового режима.
Shutterstock / FOTODOM / GreenOak