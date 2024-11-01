Появилось видео смертоносного налёта самолётов и вертолётов на логово ВСУ под прикрытием Су-35с

В приграничных районах Курской области российская авиация массированно отработала по военной технике и личному составу ВСУ, прикрытие самолётам обеспечивали экипажи Су-35с. Об этом рассказали в Минобороны РФ и показали кадры работы истребителей.

Российская авиация в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ

«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ», — уточнили в ведомстве.

Кроме того, российские истребители смогли обнаружить и рассекретить местоположение системы ПВО противника, чтобы нанести по ней точный удар.