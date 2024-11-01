Появилось видео смертоносного налёта самолётов и вертолётов на логово ВСУ под прикрытием Су-35с
Минобороны РФ показало видео работы экипажей Су-35с в Курской области
В приграничных районах Курской области российская авиация массированно отработала по военной технике и личному составу ВСУ, прикрытие самолётам обеспечивали экипажи Су-35с. Об этом рассказали в Минобороны РФ и показали кадры работы истребителей.
Российская авиация в зоне СВО. Видео © Telegram / Минобороны РФ
«В ходе выполнения боевых задач экипажи многоцелевых истребителей Су-35с отработали воздушное прикрытие в заданном районе действий самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолётов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по бронированной технике и личному составу ВСУ», — уточнили в ведомстве.
Кроме того, российские истребители смогли обнаружить и рассекретить местоположение системы ПВО противника, чтобы нанести по ней точный удар.
Ранее губернатор Курской области Алексей Смирнов сообщил, что система противовоздушной обороны региона сбила 61 украинский беспилотный летательный аппарат за 5,5 часов.
Telegram / Минобороны РФ