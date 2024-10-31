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31 октября, 10:22

Десять ВСУшников попытались прорваться в Курскую область и получили отпор

ВС РФ предотвратили прорыв госграницы в районе Нового Пути в Курской области

Российские военные предотвратили попытку ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населённого пункта Новый Путь. Об этом сообщили на брифинге в Минобороны РФ. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными.

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Отметим, что 25 октября Армия России также предотвратила прорыв ВСУ через госграницу. Наши парни не только не дали врагу зайти на территорию страны, но и оставили его без живой силы и техники.

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Александр Река/ТАСС

Марина Фещенко
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