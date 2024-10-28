Флаг Канады, молитвы на польском и куча оружия: Появилось видео с места ликвидации ДРГ на Брянщине
ФСБ показала видео с оружием пытавшихся вторгнуться в Брянскую область наёмников
Пресс-служба ФСБ России показала оружие и боеприпасы, с которыми иностранные диверсанты пытались вторгнуться в Брянскую область. Спецслужбы также продемонстрировали фото убитого наёмника с татуировкой элитного 75-го полка рейнджеров спецназа США.
Кадры с места ликвидации диверсантов, пытавшихся вторгнуться в Брянскую область. Видео © ЦОС ФСБ России
У ликвидированных наёмников нашли иностранное вооружение и экипировку, а также флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке.
Ранее в ФСБ сообщили, что на границе Брянской области 27 октября была отражена попытка вторжения ДРГ. В результате ликвидировано четверо иностранных диверсантов. Предварительно, в группе состояли граждане Швеции, Польши, Великобритании и Венесуэлы.
ЦОС ФСБ России