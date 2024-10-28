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28 октября, 15:06

Флаг Канады, молитвы на польском и куча оружия: Появилось видео с места ликвидации ДРГ на Брянщине

ФСБ показала видео с оружием пытавшихся вторгнуться в Брянскую область наёмников

Пресс-служба ФСБ России показала оружие и боеприпасы, с которыми иностранные диверсанты пытались вторгнуться в Брянскую область. Спецслужбы также продемонстрировали фото убитого наёмника с татуировкой элитного 75-го полка рейнджеров спецназа США.

Кадры с места ликвидации диверсантов, пытавшихся вторгнуться в Брянскую область. Видео © ЦОС ФСБ России

У ликвидированных наёмников нашли иностранное вооружение и экипировку, а также флаг Канады, молитвенник на польском языке и блокнот с записями по тактической подготовке на английском языке.

Ранее в ФСБ сообщили, что на границе Брянской области 27 октября была отражена попытка вторжения ДРГ. В результате ликвидировано четверо иностранных диверсантов. Предварительно, в группе состояли граждане Швеции, Польши, Великобритании и Венесуэлы.

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ЦОС ФСБ России

Наталья Демьянова
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