Главу РДК* Капустина** и сообщников обвинили в убийстве жителей Брянской области

Главаря «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Дениса Капустина**, члена организации Кирилла Канахина** и ещё троих сообщников обвинили в убийстве двух жителей Брянской области. Заседание по делу проходит во 2-м Западном окружном военном суде. Они действовали в составе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

«Обвиняемые <...> с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области. Они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка», — говорится в обвинительном заключении.

Также боевики ранили несколько мирных жителей, сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность. Кроме того, от их действий пострадал сотрудник Росгвардии, занимавшийся разминированием.

Ранее жителя Москвы обвинили в государственной измене. Мужчина планировал вступить в РДК*. Фигуранта отправили под домашний арест.