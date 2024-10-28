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28 октября, 11:24

Главу РДК* Капустина** и сообщников обвинили в убийстве жителей Брянской области

Денис Капустин**. Обложка © SHOT

Денис Капустин**. Обложка © SHOT

Главаря «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Дениса Капустина**, члена организации Кирилла Канахина** и ещё троих сообщников обвинили в убийстве двух жителей Брянской области. Заседание по делу проходит во 2-м Западном окружном военном суде. Они действовали в составе украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

«Обвиняемые <...> с оружием и взрывными устройствами незаконно пересекли границу России и проникли в два села в Брянской области. Они стреляли по гражданским машинам, убили двух водителей и ранили ребенка», — говорится в обвинительном заключении.

Также боевики ранили несколько мирных жителей, сожгли дом и объекты инфраструктуры, заминировали местность. Кроме того, от их действий пострадал сотрудник Росгвардии, занимавшийся разминированием.

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Ранее жителя Москвы обвинили в государственной измене. Мужчина планировал вступить в РДК*. Фигуранта отправили под домашний арест.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

** Включены в перечень экстремистов и террористов.

Матвей Константинов
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