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22 октября, 07:22

От РДК* до ИК один шаг: Москвич хотел воевать против русских, но попался силовикам

Москвича обвинили в госизмене и попытке вступить в террористические организации

Правоохранители выдвинули обвинение в госизмене и попытке поступить в террористические «Русский Добровольческий Корпус»* (РДК*) и легион «Свобода России»* 18-летнему жителю Москвы Владиславу Соседко. Об этом сообщили следователи в беседе с ТАСС.

«Соседко Владиславу Денисовичу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (попытка к участию в деятельности признанной в РФ террористической организации)», — сказал собеседник агентства.

По данным правоохранителей, в мессенджере Соседко заявил, что желает вступить в указанные организации. Вопреки желаниям, стать бойцом Владислав не успел и был задержан силовиками. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом.

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Недавно 2-й Западный окружный военный суд приговорил москвича Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы. Он обвиняется в попытке примкнуть к украинскому вооружённому формированию легион «Свобода России»*.

* Террористические организации, деятельность которых запрещена на территории Российской Федерации.

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Life.ru

Николай Рюмин
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