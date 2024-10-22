От РДК* до ИК один шаг: Москвич хотел воевать против русских, но попался силовикам

Правоохранители выдвинули обвинение в госизмене и попытке поступить в террористические «Русский Добровольческий Корпус»* (РДК*) и легион «Свобода России»* 18-летнему жителю Москвы Владиславу Соседко. Об этом сообщили следователи в беседе с ТАСС.

«Соседко Владиславу Денисовичу предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 ст. 275 УК РФ (покушение на госизмену) и ч. 3 ст. 30 ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (попытка к участию в деятельности признанной в РФ террористической организации)», — сказал собеседник агентства.

По данным правоохранителей, в мессенджере Соседко заявил, что желает вступить в указанные организации. Вопреки желаниям, стать бойцом Владислав не успел и был задержан силовиками. Сейчас молодой человек находится под домашним арестом.

Недавно 2-й Западный окружный военный суд приговорил москвича Евгения Мищенко к 12 годам лишения свободы. Он обвиняется в попытке примкнуть к украинскому вооружённому формированию легион «Свобода России»*.