Девочка-скинхед захотела вступить в РДК*, но погорела на «разрешении» от мамы В Калуге двое молодых людей собиралась выехать в Грузию и вступить в ряды РДК* 1 октября, 19:12 Школьница, решившая вступить в РДК*. Обложка © Telegram / Mash

В Калуге 16-летняя девочка-скинхед решила стать участником «Русского добровольческого корпуса»* (РДК) вместе со своим молодым человеком, которому исполнилось 20 лет. Об этом пишет Mash.

Школьница вышла на связь с экстремистами через их бот в телеграм-канале. Она заявила, что готова воевать против России и хочет выехать за рубеж. Ей предложили перебраться в Грузию, где якобы действует «перевалочный пункт» для новичков. Также девочку попросили получить доверенность от матери на пересечение границы ввиду её несовершеннолетия. А если с документом не получится, то убежать в Грузию можно после официального заключения брака с возлюбленным, заверили члены РДК*.

Школьница решила сделать поддельное разрешение от матери. Тут к ней и нагрянули силовики. У подозреваемой при обыске обнаружены травмат, газовый и перцовый баллончики, рюкзак неонацистской группы M8l8TX, мерч с солдатами карательного батальона СС и стикеры с двумя восьмёрками, которые обозначают фразу Heil Hitler.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии. В результате были задержаны восемь жителей Магаса и Назрани, которые планировали нападения на правоохранителей и атаки на энергообъекты.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Авторы Татьяна Миссуми