Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила серию терактов и диверсий в Ингушетии. В результате были задержаны восемь жителей Магаса и Назрани, которые планировали нападения на правоохранителей и атаки на энергообъекты. Операция попала на видео.

Операция по задержанию боевиков в Ингушетии. Видео © ЦОС ФСБ России

При задержании один из них оказал сопротивление и скончался в результате ранений. Остальных арестовали, у них дома, в тайниках и схронах нашли самодельное взрывное устройство мощностью около десяти килограммов в тротиловом эквиваленте, гранатомёт, пять автоматов, девять пистолетов, 11 гранат с запалами, свыше 8,5 тысячи патронов. В телефонах обнаружены наставления по ведению боевых действий и инструкции по сборке взрывчатки и зажигательных устройств.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Приготовление к диверсии», «Незаконный оборот огнестрельного оружия» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».