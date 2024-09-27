Росгвардия и ФСБ «расхитили» неприметный схрон ВСУ с оружием для мини-армии
ФСБ и Росгвардия нашли схрон с оружием ВСУ в ЛНР
Росгвардейцы совместно с ФСБ в Луганской Народной Республике наткнулись полевой склад ВСУ с боекомплектом, которого могло бы хватить на целое подразделение. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.
ФСБ и Росгвардия разворошили схрон ВСУ в ЛНР. Видео © Telegram / Росгвардия
На окраине населённого пункта стоит дом с пристройкой, из которых вытащили несколько единиц стрелкового оружия, беоприпасы к РПГ-7, 45 различных гранат, миномётные выстрелы, более 4 кг взрывчатки, свыше 10 тысяч патронов и другие запасы украинских боевиков.
«Место достаточно интересное. Строения находятся вдали от населённого пункта, всё заросло, со стороны мало что видно. При этом есть хороший подъезд для транспорта», — рассказал офицер спецназа Росгвардии и уточнил, что изъятое добро уже передано российским силовикам.
Ранее ФСБ в Мариуполе нашли тайник с гранатами и документами украинского Минобороны. Среди изъятого — гранатомёт "Форт-600", почти 30 гранат и патроны. Сам схрон военнослужащие ВСУ оборудовали при окружении города.
Telegram / Росгвардия