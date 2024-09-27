Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 сентября, 08:44

Росгвардия и ФСБ «расхитили» неприметный схрон ВСУ с оружием для мини-армии

ФСБ и Росгвардия нашли схрон с оружием ВСУ в ЛНР

Росгвардейцы совместно с ФСБ в Луганской Народной Республике наткнулись полевой склад ВСУ с боекомплектом, которого могло бы хватить на целое подразделение. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

ФСБ и Росгвардия разворошили схрон ВСУ в ЛНР. Видео © Telegram / Росгвардия

На окраине населённого пункта стоит дом с пристройкой, из которых вытащили несколько единиц стрелкового оружия, беоприпасы к РПГ-7, 45 различных гранат, миномётные выстрелы, более 4 кг взрывчатки, свыше 10 тысяч патронов и другие запасы украинских боевиков.

«Место достаточно интересное. Строения находятся вдали от населённого пункта, всё заросло, со стороны мало что видно. При этом есть хороший подъезд для транспорта», — рассказал офицер спецназа Росгвардии и уточнил, что изъятое добро уже передано российским силовикам.

ФСБ задержала двух шпионов за передачу СБУ координат ПВО в Керчи и военной базы в Севастополе
ФСБ задержала двух шпионов за передачу СБУ координат ПВО в Керчи и военной базы в Севастополе

Ранее ФСБ в Мариуполе нашли тайник с гранатами и документами украинского Минобороны. Среди изъятого — гранатомёт "Форт-600", почти 30 гранат и патроны. Сам схрон военнослужащие ВСУ оборудовали при окружении города.

Обложка ©

Telegram / Росгвардия

Владимир Озеров
  • Новости
  • Росгвардия
  • ВСУ
  • ФСБ России
  • Мировая политика
  • Политика
  • ЛНР
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров