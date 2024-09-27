Росгвардия и ФСБ «расхитили» неприметный схрон ВСУ с оружием для мини-армии

Росгвардейцы совместно с ФСБ в Луганской Народной Республике наткнулись полевой склад ВСУ с боекомплектом, которого могло бы хватить на целое подразделение. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

ФСБ и Росгвардия разворошили схрон ВСУ в ЛНР. Видео © Telegram / Росгвардия

На окраине населённого пункта стоит дом с пристройкой, из которых вытащили несколько единиц стрелкового оружия, беоприпасы к РПГ-7, 45 различных гранат, миномётные выстрелы, более 4 кг взрывчатки, свыше 10 тысяч патронов и другие запасы украинских боевиков.

«Место достаточно интересное. Строения находятся вдали от населённого пункта, всё заросло, со стороны мало что видно. При этом есть хороший подъезд для транспорта», — рассказал офицер спецназа Росгвардии и уточнил, что изъятое добро уже передано российским силовикам.