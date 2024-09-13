У главаря РДК* Капустина** изъяли два вида оружия в Москве
Денис Капустин**. Обложка © SHOT
У главаря «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Дениса Капустина** изъяли два вида оружия в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы дела.
Речь идёт об оружии ограниченного поражения Streamer и охотничьем ружье Mossberg 500a. Разрешения на них у Капустина** истекли в августе 2021 года, после чего предметы были изъяты. В связи с этим, право главаря РДК* на хранение и ношение оружия стало ограничено.
Имя Капустина** стало известно в России весной прошлого года. Именно лидер РДК* руководил диверсантами, атаковавшими брянские сёла. Неонациста также назвали организатором несостоявшегося покушения на владельца ГК "Царьград" Константина Малофеева. Его планировалось осуществить по такой же схеме, что и убийство журналиста Дарьи Дугиной: агент должен был подорвать машину с Малофеевым.
* Террористическая организация, запрещённая на территории России.
** Включён в перечень экстремистов и террористов.