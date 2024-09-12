Суд выписал из квартиры в Москве организатора атаки на Брянскую область

В Москве состоялся судебный процесс, в результате которого права на квартиру главаря «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Дениса Капустина** были аннулированы. Судебные материалы, доступные РИА «Новости» указывают, что осуждённый за организацию нападения на Брянскую область теперь не сможет пользоваться недвижимостью в столице.

Как выяснилось, квартира находилась в собственности его отца, который скончался, оставив её в наследство. По словам представителя нового владельца, жены покойного, осуждённый не проявил интереса к наследству. Он не подавал заявление о вступлении в наследство, не участвовал в организации похорон и не занимался содержанием квартиры.

«Сын, Капустин** Денис Евгеньевич, такого заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес. Более того, до настоящего времени постоянно проживает за пределами России», — говорится в официальных документах.

На основе этого иска суд принял решение лишить мужчину прав на использование квартиры, как следствие, права на её наследование также были аннулированы.

Напомним, ранее сообщалось, что два члена проукраинской организации «Русский добровольческий корпус»* были объявлены в федеральный и международный розыск, а также заочно арестованы в России. Речь идёт об Алексее Огурцове и Александре Галанове, уроженцах Ярославской и Кемеровской областей соответственно.