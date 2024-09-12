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11 сентября, 22:28

Суд выписал из квартиры в Москве организатора атаки на Брянскую область

СМИ: Суд в Москве аннулировал права на квартиру главаря РДК* Дениса Капустина**

Денис Капустин**. Обложка © SHOT

Денис Капустин**. Обложка © SHOT

В Москве состоялся судебный процесс, в результате которого права на квартиру главаря «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) Дениса Капустина** были аннулированы. Судебные материалы, доступные РИА «Новости» указывают, что осуждённый за организацию нападения на Брянскую область теперь не сможет пользоваться недвижимостью в столице.

Как выяснилось, квартира находилась в собственности его отца, который скончался, оставив её в наследство. По словам представителя нового владельца, жены покойного, осуждённый не проявил интереса к наследству. Он не подавал заявление о вступлении в наследство, не участвовал в организации похорон и не занимался содержанием квартиры.

«Сын, Капустин** Денис Евгеньевич, такого заявления о принятии наследства нотариусу не подавал, своего желания вступить в права наследования не изъявлял, по месту регистрации никогда не проживал, бремя расходов по содержанию и ремонту квартиры не нес. Более того, до настоящего времени постоянно проживает за пределами России», — говорится в официальных документах.

На основе этого иска суд принял решение лишить мужчину прав на использование квартиры, как следствие, права на её наследование также были аннулированы.

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Напомним, ранее сообщалось, что два члена проукраинской организации «Русский добровольческий корпус»* были объявлены в федеральный и международный розыск, а также заочно арестованы в России. Речь идёт об Алексее Огурцове и Александре Галанове, уроженцах Ярославской и Кемеровской областей соответственно.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

** Включён в перечень экстремистов и террористов.

Кирилл Сосновских
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