Сторонник РДК*, задержанный в Москве, признал вину по делу о подготовке террористического акта. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

Мужчина находится под арестом. Уголовное дело возбудили в начале июня. По данным следствия, фигурант в прошлом году вступил в контакт с представителями РДК*, после чего отправился к одному из столичных военкоматов для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге пособника Киева задержали.