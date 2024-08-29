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29 августа, 08:17

Задержанный в Москве сторонник РДК* признал вину в подготовке теракта

Сторонник РДК*, задержанный в Москве, признал вину по делу о подготовке террористического акта. Об этом журналистам рассказали в правоохранительных органах.

«Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ (приготовление к теракту)», — сказал собеседник РИА «Новости».

Мужчина находится под арестом. Уголовное дело возбудили в начале июня. По данным следствия, фигурант в прошлом году вступил в контакт с представителями РДК*, после чего отправился к одному из столичных военкоматов для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге пособника Киева задержали.

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Ранее ФСБ задержала жительницу Мариуполя, передававшую деньги боевикам для подготовки терактов. У неё провели обыски. Дело передано в СК РФ.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Матвей Константинов
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