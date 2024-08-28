ФСБ настигла спонсоршу террористов

Жительница Мариуполя задержана за соучастие в организации террористических актов из-за передачи денег для подготовки атак злоумышленникам. Видео публикует УФСБ по Донецкой Народной Республике.

Жительницу Мариуполя задержали по подозрению в передаче денег для терактов. Видео © Управление ФСБ России по Донецкой Народной Республике

«‎Задержанная по заданию украинских спецслужб передавала денежные средства отдельным лицам для подготовки террористических актов. В настоящее время она даёт признательные показания в отношении иных лиц, причастных к террористической деятельности», – рассказали в управлении.

У фигурантки уголовного дела прошли обыски, оперативные материалы в отношении жительницы Мариуполя были переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения.

Ранее Life.ru рассказал о том, что в Красноярске мужчину осудили на 14 лет за участие в террористической организации. По данным следствия, он вступил в террористический "Легион "Свобода России"*. Мужчина распространял листовки и собирался поджечь два релейных шкафа на железной дороге.