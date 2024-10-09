Суд дал 12 лет москвичу, пытавшемуся вступить в легион «Свобода России»*

К 12 годам лишения свободы приговорил 2-й Западный окружный военный суд москвича Евгения Мищенко, которому были предъявлены обвинения в попытке примкнуть к украинскому вооружённому формированию легион «Свобода России»*. Об этом сообщили в зале суда.

«Суд признал Мищенко виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет», — цитирует вердикт ТАСС.

Суд постановил, что первые три года срока фигурант проведёт в тюрьме. Отбывать остаток наказания Мищенко будет в ИК строгого режима.

Правоохранители задержали Мищенко 11 сентября 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в рамках части 2 статьи 205.5 УК РФ «Участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической». Подсудимый признал свою вину.

Ранее Life.ru рассказывал о том, как в начале октября столичный суд признал медсестру Ольгу Меньших виновной в распространении в Интернете ложных сведений, дискредитирующих российскую армию. Её приговорили к восьми годам тюрьмы.